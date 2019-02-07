Украинская киберполиция совместно с полицией Беларуси задержали жителя Минска, который финансировал порно-видео с малолетним ребенком, сообщили в отделе коммуникации Нацполиции.

"Мужчина, заказывал порнографические видео и финансировал преступную деятельность супругов из Украины, которое использовали своего 4-летнего ребенка для создания файлов порнографического характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 40-летний подозреваемый занимался созданием сценариев для фильмов порнографического характера, финансировал деятельность супругов и предоставлял указания по созданию порнографической продукции с участием девочки. Для конспирации своих действий человек использовал криптокошелек. 5 февраля злоумышленника задержали в Минске. Расследование продолжается.

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