День Святого Валентина: какие знаки зодиака проведут праздник незабываемо [ Редактировать ]
Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет невероятный сюрприз от звезд на 14 февраля – День святого Валентина. Эти счастливые знаки Зодиака получат космическое благословение и проведут замечательный праздник, окруженные любовью, романтикой и приятными сюрпризами, пишет u-f.ru.
Тельцы в День святого Валентина будут самыми горячими и сексуальными из всех знаков зодиака. Это время прекрасно подойдет, чтобы порадовать себя всеми земными удовольствиями. Любовные и романтические флюиды этого знака выходят за все мыслимые рамки.
У Стрельцов в День святого Валентина Луна пройдет по дому партнерства, брака и обязательств. Они почувствуют острую необходимость связаться с кем-то особенным. Все задуманное сбудется в этот день у представителей созвездия Стрельца, удача встанет на их сторону. Приветствуется риск в любовных делах.
Козерогам стоит оставить рассуждения и прагматизм за дверью. В День святого Валентина их ждет любовь, страсть и секс. Планета Венера подарит представителям этого знака мгновенный магнетизм, а Марс разожжет сектор любви. Козероги проявят романтизм и все свои эмоции в этот день. Вселенная подсказывает, что им стоит прислушиваться к своему сердцу.
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