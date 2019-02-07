В Киеве похитили мужчину: введен план "Перехват" [ Редактировать ]
В четверг, 7 февраля, в Киеве неизвестные похитили мужчину. Бандиты силой затолкали мужчину в машину Opel Astra серого цвета с номерами АМ9882СВ.
Автомобиль скрылся в направлении Осокорков. Инцидент произошел на улице Квиткова во второй половине дня.
Нацполиция ввела план "Перехват" по столице и Киевской области. Если вы видели эту машину просьба сообщить на горячую линию "102".
В последнее время в Киевской области и столице участились случаи похищения взрослых и детей. Ранее под Киевом похитили 12-летнюю девочку.
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