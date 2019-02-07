Верховная Рада приняла важный закон [ Редактировать ]
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон об изменениях в Конституцию Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО, передает "РБК-Украина".
Перед закрытием вечернего пленарного заседания парламента Парубий объявил о попытках регистрации постановлений об отмене голосования за изменения в Конституцию. Спикер парламента отметил, что принятие изменений в Конституцию происходит по особой процедуре, а потому не может быть отменено постановлением.
"Я имею право сейчас безотлагательно подписать изменения в Конституцию, которые мы сегодня приняли... Поэтому я немедленно подписываю закон Украины №9037... и передаю его на подпись президенту", - отметил Парубий.
В среду, 7 февраля, состоялось заседание Верховной Рады. За это время депутаты приняли ряд важных решений. Так, часами ранее в парламенте приняли поправки в закон о выборах президента Украины. Позже депутаты обратились к НАТО с важной просьбой.
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