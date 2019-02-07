Українська "Соціал-демократична партія" долучається до Європейської партії соціалістів - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Українська "Соціал-демократична партія" невдовзі стане частиною Європейської партії соціалістів. У цьому впевнений Сергій Каплін. Зараз нардеп перебуває із робочою поїздкою на з'їзді лівих сил у Мадриді. За його словами, європейські колеги підтримують соціалістичний курс України та готові до співпраці.
"Ми обговорили нашу книгу "Соціал-демократичний курс України", яка і стала основою для моєї президентської програми, де передбачено підвищення пенсій, підвищення зарплат, європейський рівень соціального захисту і звичайно ж зменшення в кілька разів тарифів, цін на газ для населення.
Переконаний, тільки інтегруючи ліві, проєвропейські партії України, ми можемо знайти можливості для інтеграції України в Європу в цілому", - зазначив Сергій Каплін, лідер "Соціал-демократичної партії".
по теме
Сергій Каплін закликав ігнорувати всі соціальні урядові законопроекти
Сергій Каплін переконаний, що перед тим, як запроваджувати нові норми - чиновники повинні забезпечити хоча б гідну зарплатню соцпрацівникам
Соціальна підтримка дітей і матерів є пріоритетом для держави - Юрій Бойко
Десятки жінок із різних областей України вимагали від чиновників відновити програму соціального захисту дітей та матерів - збільшити соцвиплати і забезпечити підтримку родин, які постраждали від бойових дій
Реакція опозиції: Віктор Медведчук прокоментував зміни до Конституції України
Зміни до Конституції прокоментував голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук
Курс на ЄС та НАТО: Верховна Рада затвердила зміни до Конституції України
Чи сприйняли депутати аргументи глави держави, кого переконав президент, а кого ні, та як тривало засідання?
Україна - НАТО: Петро Порошенко прокоментував зміни до Конституції
Президент України Петро Порошенко розповів - чому голосування за зміни до Конституції настільки важливі для подальшого розвитку країни