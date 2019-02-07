Українська "Соціал-демократична партія" невдовзі стане частиною Європейської партії соціалістів. У цьому впевнений Сергій Каплін. Зараз нардеп перебуває із робочою поїздкою на з'їзді лівих сил у Мадриді. За його словами, європейські колеги підтримують соціалістичний курс України та готові до співпраці.

"Ми обговорили нашу книгу "Соціал-демократичний курс України", яка і стала основою для моєї президентської програми, де передбачено підвищення пенсій, підвищення зарплат, європейський рівень соціального захисту і звичайно ж зменшення в кілька разів тарифів, цін на газ для населення.

Переконаний, тільки інтегруючи ліві, проєвропейські партії України, ми можемо знайти можливості для інтеграції України в Європу в цілому", - зазначив Сергій Каплін, лідер "Соціал-демократичної партії".