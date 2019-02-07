Україна - НАТО: Петро Порошенко прокоментував зміни до Конституції [ Редактировать ]
День, який запишуть у підручники. У Верховній Раді сьогодні розглядали зміни до Конституції в частині стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО.
До зали парламенту прибули члени Кабінету Міністрів, прем'єр Володимир Гройсман та президент України. Саме Петро Порошенко - ініціатор цього законопроекту. Тож саме він розповів депутатам - чому цей день та голосування за зміни до Конституції настільки важливі для подальшого розвитку країни.
"Сьогодні історичний день, коли в конституції України буде закріплено як зовнішньо-політичні орієнтири руху країни до ЄС, рух України до Північно-Атлантичного Альянсу.
Дуже важливо, що НАТО - це про безпеку, безпеку не лише військову, не лише зміни на геополітичній карті світу, а це й про безпеку громадянина, безпеку на вулиці, захист конституційний прав і свобод громадянина, верховенство права - і це те, що сьогодні нас об'єднує щодо змін до законодавства і проведення реформ в нашій Україні.
Наголошую, це також пов'язано зі вступом до ЄС - відповідальності України критеріям, які необхідні для членства. Це, в тому числі, і захист стандартів життя українського громадянина, реформи, захист людей", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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