Антикорупційні органи в Україні мають існувати окремо від державної системи, - в цьому впевнена Юлія Тимошенко. Сьогодні вона зустрілася з представниками двадцяти трьох антикорупційних організацій. Пообіцяла, що невдовзі проведе зустріч із громадськістю, аби обговорити єдиний план дій.

"Ми хочемо презентувати вам цілісну систему, яка не буде допускати навіть системно такого наслідку, як корупція. Нічого важливішого нема, ніж між президентськими і парламентськими виборами докласти якихось неймовірних зусиль, для того, щоб спробувати через референдум, через, наприклад, дуже спільну роботу громадянського суспільства з, можливо, майбутніми президентами - продумати, яка архітектура України має принести нам ті очікувані наслідки, і в тому числі, це боротьба з корупцією", - наголосила Юлія Тимошенко, голова ВО "Батьківщина".