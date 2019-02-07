Чи сприйняли нардепи аргументи глави держави, кого переконав президент, а кого ні, і взагалі - як тривало засідання - в нашому матеріалі.

Ще до 10 ранку "Блок Порошенка" перехопив ініціативу радикалів - гуртом заблокували трибуну. Під охорону взяли і крісло президента - все, аби не зірвати ключове голосування за зміни до Конституції.

"Велика кількість депутатів підтвердила, що таке голосування сьогодні буде і вони спеціально прибувають до Києва, навіть той, хто був у відрядженні, щоб підтримати цю доленосну для нашої держави ініціативу", - наголосив Сергій Березенко, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

"Если б нас брали в это НАТО - имело смысл поднимать руку и что-то делать, но если вас все равно не берут, если это никак не изменит ситуацию в "нашем холодильнике", если это опять через 14 дней повышение тарифов - можно задать вопрос, а зачем нам это НАТО?

Можно в какое-то НАТО вступить, чтобы это отобразилось на благосостоянии людей? А то мы все время "вступаем", и пачкаем ноги, нас никто не берет ни в какое ЕС", - зазначив Вадим Рабінович, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Засідання відкривають під суперечки - радикали не можуть поділити трибуну з БПП.

У радикалів - тарифні вимоги, через це в залі вимушена перерва. Повернулися - з компромісом.

"Є спільна позиція, що ситуація потребує контролю парламенту. Тому ми домовились створити спільну, з усіх представників фракцій робочу групу, щоб підготувати постанову для парламенту по питанню перевірки обгрунтування нарахування тарифів", - наголосив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

"Ці платіжки - "космічні"! Вони б'ють по самим нужденним громадянам! Неможливо платити 4 тисячі за комуналку, коли в тебе 2 тисячі пенсія!

Політика, яку проводить нинішня влада - це, фактично, політика бідності, залежності, і пограбунку людей! Ми не дамо парламенту мовчати, коли грабують людей, і треба було тиждень блокувати трибуну, щоб змусити погодитись на наші вимоги!", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, "Радикальна партія".

Радикали відступили. В залі - взялися за зміни до Конституції.

"Голосуючи за НАТО та ЄС - голосуємо не за президента, або проти нього, ми голосуємо за Україну, бо курс держави не повинен залежати від того, хто при владі. Ми йдемо своїм шляхом! Слава Україні!", - проголосила Ірина Луценко, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

"Так, Україна буде в НАТО і буде європейською державою, бо вона нею є по своїй суті. Це є декларація декларацій, яка записана в основний документ! Чому? А тому, що дій ніяких немає, бо стандарти НАТО - це прозорий військовий бюджет країни, стандарти НАТО - це нова зброя", - заявив Олег Березюк, народний депутат, "Самопоміч".

"Безумовно, наша мета - це членство в ЄС, так само, і в військовому плані - самотніми ми бути не можемо, ми мусимо обов'язково бути частиною НАТО. Наша команда вся буде сьогодні голосувати за ці зміни до Конституції, але в той же час - дуже дивно, що це питання піднімається всього за 50 днів до виборів. 5 років часу на це не було! Можу сказати, що стандарти ЄС та НАТО - це в тому числі чесні вибори", - зазначила Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".

Ну, і ключовий виступ - президента. Глава держави напрочуд лаконічний, і за лічені хвилини пояснив усі аргументи на користь зміни Основного Закону.

"Сьогодні - історичний день, коли в Конституції України буде закріплено як зовнішньо-політичні орієнтири руху країни до ЄС, рух України до Північно-Атлантичного Альянсу. Дуже важливо, що НАТО - це про безпеку, безпеку не лише військову, не лише зміни на геополітичній карті світу, а це й про безпеку громадянина, безпеку на вулиці, захист конституційний прав і свобод.

У 2014 році у лютому місяці, агресія Росії почалася тоді, коли Україна мала позаблоковий статус, і ні від чого це не врятувало.

І зараз ми маємо рішуче рухаємося вперед, дорогою до членства в ЄС, і НАТО - великий друг України. І мій друг Енс Столтенберг на цьому тижня заявив, що двері НАТО відкриті для будь-якої країни, яка здатна реформувати країну і забезпечити виконання цілі Вашингтонського договору - це саме про Україну.

П'ять останніх років ми саме цим і займаємось, ми реформуємо сектор оборони і безпеки, ми реформуємо армію - і роль ВРУ в цьому процесі важко переоцінити. Коли було важко - ВРУ відкидала політичні протистояння і об'єднувалась і саме єдність сьогодні потрібна Україні! Саме єдність потрібна під час нашого історичного голосування.

І я переконаний, що ця єдність буде продемонстрована", - наголосив Петро Порошенко, президент України.

Без довгих обговорень, палких дискусій та показових суперечок - рішення ухвалили конституційною більшістю парламенту.

"334 "за" - рішення прийнято, прийнято зміни до Конституції, це незворотність нашого європейського вибору!"

Тепер - справа за президентом і його підписом. А далі - обов'язок влади підігнати українські стандарти до стандартів ЄС та НАТО.

"Жодного практичного наслідку прийняття цієї декларації не буде, тому що є позиція і НАТО, і ЄС, які не збираються приймати ні в НАТО, ні в ЄС - по багатьом причинам. Перш за все, є військовий конфлікт на сході України, є шалена корупція, і є проблеми, які пов'язані з внутрішньо-політичною кризою.

Не може парламент, маючи 3% довіри, приймати рішення за народ України! Такі рішення повинні проходити лише через референдум!", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Що собою передбачає НАТО - в першу чергу прозорість армії і ефективність її структурування. Прозорість армії - це гроші, фінанси, прозорі бюджети! Хтось з вас розуміє в держбюджеті України на що спрямовується оборонний бюджет? Я не розумію! Це означає, що це декларація!", - наголосила Олена Сотник, народний депутат, "Самопоміч".

"Курс в ЕС - це справедливі суди, яких немає, це чесна незалежна прокуратура, якої немає, це професійна адвокатура, якої немає, це нормальні умови життя для людей, який сьогодні немає", - зазначив Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".

На цьому історичність моменту завершилась. Депутати із зали втекли, хоча декілька важливих рішень сьогодні ухвалили. Серед них - змінили назву Дніпропетровської області. Тепер вона - Січеславська.