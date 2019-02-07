Материнський мітинг в Урядовому кварталі. Десятки жінок із різних областей України вимагали від чиновників відновити програму соціального захисту дітей та матерів. Зокрема, збільшити соцвиплати та забезпечити підтримку родин, які постраждали від бойових дій на Cході.

Про це говорили на спільному засіданні Ради Матерів України з парламентським комітетом з питань соцполітики. Свої вимjги до депутатів - виклали в резолюції.

Ініціативу підтримали нардепи "Опозиційної платформи - За життя". Вони наполягатимуть на розгляді цього питання в парламенті.

"За последние 5 лет нынешняя власть отменила почти все выплаты детям до 3-х лет, мамам-одиночкам. Сократила в десятки раз выплаты при рождении ребенка. И при этом, они считают, что защита детства и материнства - это не первоочередная задача.

Так вот, мы - мамы Украины, Рада Матерей Украины, мамы которые сегодня приехали со всех областей Украины - требуем в первую очередь принять решения, которые защищали бы детей, матерей в нашей стране", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Дійсно, вважаємо, що в умовах падіння народжуваності, такої демографічної кризи, яка сьогодні є в країні - питання підтримки дітей і матерів, безумовно, є державним.

У нас є над чим працювати. У нас дуже багато дітей, які не мають батьківської опіки. Ми розуміємо, що робити у цій ситуації і обов'язково цю програму реалізуємо.

Я відразу хочу сказати, що усі проекти постанов, які є у цій резолюції - ми будемо вимагати поставити їх на порядок денний. Зрозуміло, що ми їх підтримаємо", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".