Недитяча розправа. У Житомирі підлітки побили ровесницю. ЗнялИ усе на відео і виклали в соцмережі. Поліція розшукала і жертву, і її кривдників, хоча дівчина зі скаргами нікУди не зверталася. За що постраждала? - розбиралися наші кореспонденти.

Відео з жорстоким побиттям школярки з'явилося у Facebook напередодні. У середмісті Житомира кілька дівчат знущаються над своєю ровесницею.

За кілька годин після публікації - на кадри натрапили поліцейські. Правоохоронці вже встановили особи 4-х учасниць конфлікту. Одна з них - 15-річна Анастасія зізналася у побитті.

"Нібито, ця потерпіла в сторону однієї з нападниць висловила образливі вислови, і для з'ясування обставин - ця одна з дівчат, яка нападала, запросила своїх подруг з інших навчальних закладів, як кажуть, "на розборки", - повідомив В'ячеслав Печененко, керівник ГУ НП Житомирської області.

У вечірній школі, де навчається Настя - шоковані поведінкою дівчини. Педагоги характеризують її, як зразкову ученицю. Кажуть - вона була активною та займалася боксом. Директор школи від хвилювання навіть потрапив до лікарні з інсультом. Та на зустріч із вчителями Настя так і не прийшла.

"Вона була заступником старости, вона хотіла, щоб її слухали, вона активна дівчинка, вона гарно навчається, просто такі у неї проявилися. Вона шкодує про те, що сталося, але видно тоді, може, емоції були у дитини такі", - шукає виправдання Ірина Кіналевська, соціальний педагог вечірньої школи №1 Житомира.

У поліції кажуть - постраждала із заявами поки що не зверталася. Втім через те, що випадок набув розголосу, батьки кривдниць все ж відповідатимуть.

"Обмежимось як до них, так і до тих, хто їх виховує, адміністративною відповідальністю", - заявив В'ячеслав Печененко, керівник поліції Житомирщини.

Як виявилось, головна фігурантка справи й раніше потрапляла у поле зору поліції - була на обліку через те, що тричі за останній рік втікала з дому.