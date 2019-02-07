Першу міжнародну премію для молодих художників представили сьогодні в Києві. На презентацію приїхали представники 17 країн.

Що, окрім визнання, отримає переможець? Та які роботи здивували найбільше? - дивіться далі.

100 тисяч доларів та визнання митців усього світу - саме за це борються учасники першої міжнародної премії Future Generation Art Prize цього року. Спонсор проекту - "Фонд Віктора Пінчука". Саме тому місце зустрічі номінантів - "ПінчукАртЦентр".

"Поява АртЦентру та Благодійного фонду 10 років тому, на мою думку, повністю змінила образ України на арені сучасного мистецтва. Премія Future Generaion Art Prize стала більш вагомою у спільноті митців за останні 10 років, та дедалі більше художників подають свої роботи. Цього року в нас було понад 5800 заявок із 152 країн. Тож, мушу сказати, ви щасливчики, але удача не була вам потрібна: ви тут через свою майстерність", - зазначив Бйорн Гельдхоф, арт-директор PinchukArtCentre.

Хоча програма триває вже 10 років поспіль, кількість номінантів на премію дедалі зростає. До слова, цього року, 21 учасник. Та й представляють вони не просто різні країни, а й континенти. Саме через відмінність культур та стилю - інсталяції номінантів завжди відрізняються.

"Всегда выставка премии, конкурсная - имеет определенную специфику. Потому что это художники из разных контекстов, разных стран. И нам сложно говорить о какой-то экспозиции, типа исследовательской, когда одно представление - перетекает в другое. По сути, это 21 персональное высказывание", - наголосила Тетяна Кочубінська, куратор дослідницької платформи PinchukArtCentre (Київ).

Виставка займає всі поверхи арт-платформи. У кожній залі представлені роботи окремого автора, здебільшого - приголомшливі ідеї.

"Я презентую свій фільм. Це масштабна відео-інсталяція. У ній я розмірковую над тим, як археологи з майбутнього приземлилися б на землю та побачили, які шрами на ній залишив колосальний людський досвід. Вона - про еволюцію, нові види, про те, що ми походимо від риби та знову повернулися в океан", - розповідає Емілія Шкарнуліте, номінант премії Future Generation Art Prize 2019.

Проте, у всіх художників є дещо спільне - вони розмірковують над майбутнім людства. Зважаючи на надто стрімкий розвиток технологій:

"Об'єкти, які ви тут бачите, пов'язані з образом сонця - графітова картина, наприклад, відбиває сонце, коли його немає. Так це виглядало б всередині піраміди. Це відчуття, коли ти перебуваєш у темряві".

Окрім класичних відео-презентацій та картин, є й інсталяції. Приміром, це - не просто зелена кімната. Кожна деталь інтер'єру має сенс:

"Ця зіркова палата була заснована англійським королем Генріхом VII у 15 столітті, аби карати видатних діячів поза межами звичайної судової системи. Тому вона символізує домовленості за зачиненими дверима. Не прозорість".

А, наприклад, у цій залі можна побачити боротьбу людей зі своїми комплексами та страхами. Ніби спортивний зал. Однак, усі тренажери тут неправильної форми. Та й слухати голоси не надто приємно:

"6 голосов, которые говорят, допустим: тебе с такими ногами нельзя носить такие юбки. Девочка должна быть опрятной, встань ровно, держи спину. Скажи что-нибудь. Я, как будто, со стенами разговариваю".

Основне завдання митців - аналізувати минуле та прогнозувати майбутнє, - кажуть організатори.

"Осмысление ценностей, интерпретация знания и тема исследования личности", - говорить Тетяна Кочубінська, куратор дослідницької платформи PinchukArtCentre (Київ).

До речі, проект розрахований виключно на молодих художників до 35 років. Та й на відбір номінантів треба чимало часу та сил.

"Ми призначаємо журі, а воно, у свою чергу, - членів комітету з розгляду заявок. Вони пильно вивчають роботи претендентів протягом 2 днів тут, у Києві, дискутуючи з іншими членами комітету. За 10 років цей процес не змінився: немає жодної премії у світі настільки ж відкритої та демократичної, ніж Future Generations Art Prize, до якої може долучитись будь-хто не старше 35 років. Сьогодні маємо митців із 17 різних країн", - підкреслив Бйорн Гельдхоф, арт-директор PinchukArtCentre.