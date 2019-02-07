В среду, 7 февраля, в Ивано-Франковской области произошло страшное ДТП: пассажирский поезд врезался в грузовик. Жуткая авария произошла на перегоне Хриплин - Братковцы во второй половине дня, сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці" в Facebook.

Водитель грузового автомобиля выехал на нерегулируемый переезд прямо перед пассажирским поездом №143 Ворохта-Киев, в результате чего произошло столкновение.

Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой. Машинист и пассажиры поезда не пострадали, водитель автомобиля госпитализирован в больницу.

Ранее в Донецкой области произошло смертельное ДТП, в котором погибла группа людей.