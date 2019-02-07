Проливные дожди вызвали сильные наводнения на севере Чили. Наиболее серьезно от непогоды пострадали регионы Арика-и-Паринакота и Антофагаста, сообщает Chile Today.

Один мужчина погиб, а пятилетняя девочка пропала без вести в городе Калама области Антофагаста, одном из наиболее пострадавших регионов от дождей на этой неделе. Мужчина погиб, пытаясь спасти девочку, которая упала в реку Лоа.

Уровень воды в реке Лоа с начала дождей поднялся на 15-20 см, в результате чего несколько речных каналов были перекрыты. Власти города призвали региональное правительство помочь с мешками с песком и другими мерами предосторожности, чтобы защитить дома, которым угрожает наводнение.

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили, в провинции Эль-Лоа и коммуне Антофагаста объявлено "желтое" предупреждение.

В регионе Арика-и-Паринакота спасатели эвакуировали из пострадавших от наводнений районов 1200 человек. Один человек пропал без вести после того, как его грузовик был сметен вышедшей из берегов рекой Сан-Хосе.

Еще двое мужчин, которые находились с ним в транспортном средстве, удалось спасти. В регионе действует "красное" предупреждение.

Ранее мы сообщали об оползне на золотом руднике.