Рио-де-Жанейро, второй по величине город в Бразилии, пережил настоящий погодный апокалипсис. Мощный ветер валил деревья, бурные потоки воды, проносящиеся по улицам города, уносили за собой транспортные средства, сообщает Times Live.

В некоторых туристических районах Рио, в частности, в Ипанеме и Копакабане, во время шторма в среду вечером скорость ветра достигала 110 км/ч. Оползни перекрыли ряд дорог.

Мэр Рио Марсело Кривелла сообщил местным СМИ, что в результате сложных погодных условий погибли по меньшей мере 5 человек. Предположительно, еще один человек умер в результате обрушения оползня на автобус.

На берег всемирно известного пляжа Арпоадор вымыло небольшой парусник. По сообщениям местных СМИ, паре, которая находилась на его борту, удалось вовремя выбраться.

Шторм обрушился на Рио через несколько дней после того, как январь в городе признали самым жарким за последние 97 лет. В некоторые дни температура достигала +42 °С.

Ранее мы сообщали о мощном шторме с метелью в Японии.