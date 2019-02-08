Биткоин: стоимость криптовалюты снова снизилась [ Редактировать ]
Биткоин: стоимость криптовалюты снова снизилась
Источник: Pixabay
Источник: Pixabay
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает падать.
Теперь за монету предлагают $3 360,90.
Вслед за биткоином упала цена других криптовалют:
Ethereum $103,205;
Ripple $0,29205;
Bitcoin Cash $112,81;
Ранее мы рассказывали, что будет с курсом валют в Украине в феврале.
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