Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает падать.

Теперь за монету предлагают $3 360,90.

Вслед за биткоином упала цена других криптовалют:

Ethereum $103,205;

Ripple $0,29205;

Bitcoin Cash $112,81;

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом валют в Украине в феврале.