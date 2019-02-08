Трамп назвал условия подписания торговых соглашений с Китаем [ Редактировать ]
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не планирует проведение саммита с президентом Китая до установленного сторонами дедлайна, чтобы подписать мировое соглашение, которое предупредит новый всплеск торгового противостояния между двумя государствами, сообщило американское издание The Hill.
"Президент Трамп заявил в четверг, что не планирует встречи с китайским президентом Си Цзиньпином до 1 марта, когда завершится установленный срок достижения обеими странами торгового соглашения", - отмечает издание.
Как подчеркивается в публикации, президент Трамп в четверг ответил "нет" на вопрос репортера в Белом доме относительно возможной встречи до этой даты. При этом Трамп не подтвердил, что его саммит с китайским лидером может состояться вообще в следующем месяце.
Накануне Трамп заявил, что мир завидует экономике и армии США.
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