Спецпредставник США з питань України Курт Волкер підтримав рішення Верховної Ради заборонити росіянам спостерігати за виборами президента.

Раніше він переконував допустити їх у складі місії ОБСЄ, однак згодом від своїх слів відмовився. Спецпредставник стверджує: Росія є країною-агресором, тож побоювання щодо її втручання у виборчий процес цілком реальні. І запевнив - голосування за Президента в Україні буде чесним та відкритим.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада підтримала проект закону, що забороняє росіянам бути спостерігачами на виборах.