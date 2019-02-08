Вибори-2019: Курт Волкер підтримав рішення України про заборону російських спостерігачів [ Редактировать ]
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер підтримав рішення Верховної Ради заборонити росіянам спостерігати за виборами президента.
Раніше він переконував допустити їх у складі місії ОБСЄ, однак згодом від своїх слів відмовився. Спецпредставник стверджує: Росія є країною-агресором, тож побоювання щодо її втручання у виборчий процес цілком реальні. І запевнив - голосування за Президента в Україні буде чесним та відкритим.
Нагадаємо, напередодні Верховна Рада підтримала проект закону, що забороняє росіянам бути спостерігачами на виборах.
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