Членство в НАТО та ЄС відтепер офіційно стратегічний курс нашої держави.

Спікер парламенту Андрій Парубій напередодні підписав закон про зміни до Конституції України.

Нагадаємо, таке рішення схвалили 334 народних депутати із 385 зареєстрованих. Зміни до головного закону держави не визначають чітких термінів вступу у ЄС та Північно-Атлантичний Альянс, але гарантують: цей курс для України є незворотним. Після голови Верховної Ради документ має підписати президент України.

"Історичний день, коли в конституції України буде закріплено як зовнішньо-політичні орієнтири руху країни до ЄС, рух України до Північно-Атлантичного Альянсу. Дуже важливо, що НАТО - це про безпеку, безпеку не лише військову, не лише зміни на геополітичній карті світу, а це й про безпеку громадянина, безпеку на вулиці, захист конституційний прав і свобод громадянина", - зазначив Петро Порошенко, президент України.