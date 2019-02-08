У Стамбулі дістали з-під уламків 5-річну дівчинку [ Редактировать ]
Кількість загиблих унаслідок руйнування багатоповерхівки у Стамбулі зросла до одинадцяти.
Поранені 13 людей. Напередодні рятувальники дістали з-під уламків живою 5-річну дівчинку. Під завалами вона залишалася 19 годин. Скільки ще людей перебувають серед бетонних брил - невідомо.
8-поверховий будинок завалився у середу. Причини трагедії влада досі не повідомляє. Очевидці кажуть, перед обвалом вони чули звук, схожий на вибух.
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