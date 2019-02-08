Британія збільшить гуманітарну допомогу Україні [ Редактировать ]
Велика Британія збільшить гуманітарну допомогу Україні на понад 40 відсотків, - про це повідомила державний міністр Сполученого королівства з питань міжнародного розвитку Гаррієт Болдвін.
Вона зустрілась із заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль. Обговорили, як подолати наслідки російської агресії на сході.
Раніше, на 2018-19 фінансовий рік, Британія планувала виділити на різні проекти в Україні - понад 35 мільйонів фунтів.
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