Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться без президента Франції [ Редактировать ]
Цьогорічна Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться без президента Франції. Еммануель Макрон відмовився залишати країну під час кризи з протестами "жовтих жилетів". Стверджує - хоче цілком присвятити себе діалогу з громадянами.
У Єлисейському палаці повідомляють: президент Франції не поїде цього року не лише до Мюнхена, а загалом не здійснюватиме закордонних візитів до середини березня.
Однак, ЗМІ заговорили, що попри всі пояснення Макрона, скасування поїздки радше свідчить про охолодження німецько-французьких відносин.
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