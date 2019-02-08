Цьогорічна Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться без президента Франції. Еммануель Макрон відмовився залишати країну під час кризи з протестами "жовтих жилетів". Стверджує - хоче цілком присвятити себе діалогу з громадянами.

У Єлисейському палаці повідомляють: президент Франції не поїде цього року не лише до Мюнхена, а загалом не здійснюватиме закордонних візитів до середини березня.

Однак, ЗМІ заговорили, що попри всі пояснення Макрона, скасування поїздки радше свідчить про охолодження німецько-французьких відносин.