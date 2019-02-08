Порошенко утвердил границы оккупированных районов Донбасса [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко утвердил границы и список временно оккупированных населенных пунктов и районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Эти данные перечислены в тексте указа №32/2019 от 7 февраля 2019 года.
Большую часть документа составляют координаты границ временно оккупированных территорий, которые определяются фактической линией разграничения в зоне боевых действий на востоке, и сам список населенных пунктов.
Он утвержден главой Администрации президента Игорем Райниным.
В перечень по Донецкой области входит сам Донецк, а также другие крупные населенные пункты - Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Макеевка, Снежное, Харцызск, Шахтерск и другие, которые поменьше. В Луганской области перечислены Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Должанск, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный и прочие. Такжен речь идет о полностью или частично захваченных районах: Амвросиевском, Бахмутском, Бойковском, Волновахском, Марьинском, Новоазовском, Старобешевском, Шахтерском и Ясиноватском в Донецкой области, а также Антрацитовском, Должанском, Лутугинском, Новоайдарском, Перевальском, Попаснянском, Славяносербском, Сорокинском и Станично-Луганском района Луганской области.
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