На Донбасі не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
Шість ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Найманці застосували заборонені Міськими домовленостями 120-ті міномети - атакували в Районі Троїцького. На інших ділянках вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, минулося без втрат.
Вогнем у відповідь українські бійці знищили одного бойовика, трьох поранили. Сьогодні ворожих обстрілів не було.
по теме
На Донбасі активізувалися диверсанти бойовиків
Провокації бойовиків на Донбасі стають дедалі зухвалішими - окупанти планують диверсії та намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні
На Донбасі загинув український військовий
Українські армійці зазнали втрат на Сході - один боєць загинув, одного поранено
Бойовики застосували на Донбасі великокаліберну зброю
Ворожим вогнем накрило позиції поблизу населених пунктів Новолуганське, Опитне та Хутір Вільний
Війна на Донбасі: бойовики обстрілюють українські позиції
За спинами у військових мирне село. Там діти ходять до школи. А отже - кожен постріл найманців наражає їх на небезпеку
На Донбасі не припиняються ворожі обстріли
Поблизу Новотошківського окупанти били з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, неподалік хутора Вільний атакували з гранатометів та великокаліберних кулеметів