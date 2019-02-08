Шість ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Найманці застосували заборонені Міськими домовленостями 120-ті міномети - атакували в Районі Троїцького. На інших ділянках вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, минулося без втрат.

Вогнем у відповідь українські бійці знищили одного бойовика, трьох поранили. Сьогодні ворожих обстрілів не було.