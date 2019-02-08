На Львівщині горіла електричка сполученням Львів - Мостиська. Побачивши іскри на одному з вагонів, машиніст зупинив потяг. Пасажири швидко вийшли надвір. В електричці було близько 400 людей.

На залізниці кажуть, вогонь спалахнув ззовні. Тому постраждалих немає. Через 20 хвилин після того, як його загасили, електропоїзд разом із пасажирами вирушив до станції призначення.

"Ймовірною причиною короткого замикання електрообладнання поїзда "Львів - Мостиська" може бути втручання сторонніх осіб. Принаймні, на це вказує механічне пошкодження ізолятора пантографа і сам характер обгорання кабелю. Ймовірною причиною короткого замикання могло стати потрапляння стороннього предмету. Наприклад, каменя в ізолятор пантографа, який був кинутий сторонніми особами на перегоні", - повідомив Андрій Везденко, керівник прес-центру регіональної філії "Львівська залізниця".