Уже п'ятеро людей стали жертвами потужних злив у Бразилії. Шторм накрив Ріо-де-Жанейро - друге найбільше місто країни. Його вулиці перетворилися на річки, вода змивала машини й автобуси, вітер викорчував сотні дерев.

Зсуви ґрунту заблокували дороги. Постраждали від негоди й відомі пляжі - Іпанема та Копакабана. Синоптики прогнозують - дощі у Бразилії не вщухатимуть до кінця тижня.