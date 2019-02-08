У Бразилії від потужних злив загинули люди [ Редактировать ]
Уже п'ятеро людей стали жертвами потужних злив у Бразилії. Шторм накрив Ріо-де-Жанейро - друге найбільше місто країни. Його вулиці перетворилися на річки, вода змивала машини й автобуси, вітер викорчував сотні дерев.
Зсуви ґрунту заблокували дороги. Постраждали від негоди й відомі пляжі - Іпанема та Копакабана. Синоптики прогнозують - дощі у Бразилії не вщухатимуть до кінця тижня.
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