Львівський поліцейський "кришував" наркобізнес [ Редактировать ]
Львівського поліцейського затримали за наркоторгівлю й хабарництво. Він систематично вимагав гроші від місцевих дилерів. Правоохоронці задокументували факти, коли офіцер одержував від ділків 180 тисяч гривень. Затримали його наступного дня, коли він брав іншу частину грошей.
"Хабарником, який покривав діяльність наркоділків, виявився начальник одного із районних відділів управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини. На теперішній час фігурант затриманий, йому вже оголошено підозру за ч.2 ст.307 ККУ - це збут наркотичних засобів та частиною 3 ст.36 ККУ - це вимагання та одержання неправомірної вигоди", - повідомила Олеся Орлова, речник департаменту внутрішньої безпеки НПУ.
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