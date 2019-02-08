Новый закон Украины "О валюте и валютных операциях", который 7 февраля вступил в силу, открывает множество новых возможностей для осуществления людьми различных финансовых операций, в том числе и по обмену валюты.

В частности, украинцы теперь могут беспрепятственно инвестировать свои средства за границу, класть деньги на личные счета в иностранных банках и приобретать ценные бумаги зарубежных компаний. При этом для таких валютных операций больше не нужны никакие лицензии, так как новый закон гарантирует недопущение неправомерного и необоснованного вмешательства государства в финансовые дела граждан.

Также украинцы могут свободно совершать онлайн-покупки в любой иностранной валюте. Но если сумма покупки составляет 150 тыс. грн или более, Нацбанк имеет право на свое усмотрение проверить законность операции и происхождение денег. Такая мера безопасности предусмотрена законодательством о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Кроме того можно в интернете свободно купить около 5500 долларов, 4750 евро либо валюту любой другой страны, по текущему курсу.

Важно знать, что рассчитываться при онлайн-обмене валют можно с персональной платежной карты через различные системы интернет-банкинга. При этом нет необходимости повторно проходить идентификацию, так как эту процедуру гражданин проводил при открытии счета и получении карты, пишут "Факты".

А еще у украинцев появилась возможность покупать валюту через платежные терминалы и специальные банкоматы. Причем при внесении наличных гривен в терминал сумма конвертируется на валютную карту гражданина. А вот при внесении наличных в специальный банкомат человеку на руки сразу выдается выбранная валюта. В ходе такой операции он получает чек с указанием суммы средств и курса конвертации. Но когда обмен проводится на сумму более 150 тыс. грн, то в чеке печатаются еще и личные данные человека. Кстати, если он вдруг передумает или решит, что курс был невыгодным, то в течение первых 15 минут после обмена валюты может провести обратную операцию.

Кроме того, президент недавно подписал важный закон.