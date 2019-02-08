Занедбані, голодні та нікому не потрібні. У Новограді-Волинському на Житомирщині активісти борються за покращення умов життя собак із місцевого притулку. Щороку місто виділяє гроші на їхнє утримання, проте ситуація лише погіршується. Чому та куди йдуть бюджетні кошти, - з'ясовувала Катерина Сривкова.

Замість охайних вольєрів - короткий ланцюг та будка. Невеличкий клаптик землі. Навколо неї - і туалет, і їдальня, і місце відпочинку песиків.

Ось у таких умовах живуть підопічні притулку. Скрізь бруд та страшенний сморід. А ось це - їжа для місцевих собак.

Чотирилапих годують запареною кашею з гнилими риб'ячими головами.

"Котел холодный, значит, каша не варилась. Просто запаривалась толчь".

"Большинство собак в очень плохом физиологическом состоянии - состоянии истощения, состоянии голода. Не выдержаны ни одни ветеринарно-санитарные нормы, ни зоотехнические, ни зоогигиенические", - наголосила Катерина Носарєва, ветеринарний лікар.

"Оберіг" - єдиний притулок для бездомних тварин у Новоград-Волинському. Працює вже 6 років. Увесь цей час волонтери пропонують допомогу, проте власниця її не приймає.

"Мы начали предлагать услуги свои. Ни волонтеры, ни помощь убрать клетки, на выгул собак - ну руки всегда нужны в приютах. Нам просто всегда отказывали", - розповідає Катерина, волонтерка.

Ми змогли дочекатися господарку притулку. Але запитання активістів - так і лишилися без відповідей:

"Я не хочу тобі нічого відповідати. Ти прийшов сюди з поганими мислями!"

Нас Пані Валентина запевнила: її підопічні - ситі та здорові. За словами власниці, опікуватися песиками допомагає міська рада, проте коштів на будівництво, лікування, вакцинацію та стерилізацію не виділяють. Лише на харчі.

"Міська рада мені у минулому році виділила на одну собаку 1 гривню 82 копійки на утримання. Моя перша місія - щоб собака була здорова, нагодована і щоб вона не була заморожена. Зараз до 200 штук у мене тут. У цьому році виділили 150 тисяч", - стверджує Валентина Захарчук, власниця притулку "Оберіг"

Та у міській раді нам назвали зовсім інші цифри.

"По моїм даним там більше 300 тварин. Уже точно виділено 200 тисяч на цей рік і плюс 100 тисяч, які вона виграла - це 300 тисяч. Вже сьогодні закладено в бюджеті. У минулому році ми виділили на стерилізацію близько 50 тисяч гривень", - зазначив Анатолій Легенчук, заступник міського голови Новоград-Волинського.

Такі протиріччя нам ніхто не пояснив. А поки місцеві чиновники і власниця притулку розбираються, - сотні чотирилапих намагаються вижити на рідкій каші з гнилою рибою.