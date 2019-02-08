У Німеччині - нова кулінарна цікавинка. Солодкі пончики з м'ясом.

Баварський кухар Флоріан Перкман вирішив додати в американські смаколики трохи німецьких традицій. Він поєднав солодкі донати з варенням і знаменитий баварський м'ясний рулет. Присмачив нову страву солодкою гірчицею.

Спочатку клієнти скептично поставилися до кулінарного експерименту. Проте невдовзі наїдок став "вірусним" у соціальних мережах. Зараз Перкман продає до 80 пончиків щодень. Спробувати м'ясні донати приїжджають навіть з Австрії.

"В основі страви - звичайний пончик із малиновим джемом. Він має важливу особливість - кислуватий присмак. Я вирішив поєднати його зі смаком леберкасу - м'ясного рулету з печінки. Його рецепт мені підказав місцевий м'ясник. Головне - не шкодувати приправ. Доповнив страву солодкою гірчицею. Ось і готовий новий чудовий смак. Той, хто куштував шніцель із журавлиною, розуміє, про що я", - розповідає Флоріан Перкман, кухар.