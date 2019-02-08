У Німеччині представили незвичні пончики [ Редактировать ]
У Німеччині - нова кулінарна цікавинка. Солодкі пончики з м'ясом.
Баварський кухар Флоріан Перкман вирішив додати в американські смаколики трохи німецьких традицій. Він поєднав солодкі донати з варенням і знаменитий баварський м'ясний рулет. Присмачив нову страву солодкою гірчицею.
Спочатку клієнти скептично поставилися до кулінарного експерименту. Проте невдовзі наїдок став "вірусним" у соціальних мережах. Зараз Перкман продає до 80 пончиків щодень. Спробувати м'ясні донати приїжджають навіть з Австрії.
"В основі страви - звичайний пончик із малиновим джемом. Він має важливу особливість - кислуватий присмак. Я вирішив поєднати його зі смаком леберкасу - м'ясного рулету з печінки. Його рецепт мені підказав місцевий м'ясник. Головне - не шкодувати приправ. Доповнив страву солодкою гірчицею. Ось і готовий новий чудовий смак. Той, хто куштував шніцель із журавлиною, розуміє, про що я", - розповідає Флоріан Перкман, кухар.
по теме
У Китаї пропонують зустрічати Новий рік у басейні з фруктами
У басейні з термальних джерел плаває безліч овочів і фруктів. Хочеш - насолоджуйся натюрмортом, хочеш - їж
Новорічний феєрверк у Гонконзі спостерігали 300 тисяч глядачів (відео)
Яскраве видовище тривало 23 хвилини - за цей час з трьох пришвартованих барж випустили 23 тисячі зарядів
На фестивалі у Лондоні представлять орхідеї з Колумбії
У Королівських ботанічних садах готуються до традиційного фестивалю орхідей
Приметы и суеверия: почему нельзя дарить зеркало
Зачастую, при выборе подарка, мы останавливаемся на красивом зеркале в оригинальной оправе. Но внезапно вспоминаются слова, которые можно услышать от старшего поколения: "Дарить зеркало - плохая примета"
Вкусные круассаны: как приготовить дома
Что может быть лучше ароматного круассана с чашкой горячего кофе?