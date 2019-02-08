Тропічний рай серед зими. У Королівських ботанічних садах К'ю у Лондоні готові розпочинати традиційний фестиваль орхідей. Що особливого покажуть цьогоріч - знає Анна Філь.

Консерваторія принцеси Вельської наповнилася ароматами і звуками лісів Амазонії. У суботу тут розпочнеться щорічний фестиваль орхідей. Його проводять уже в 24 раз. Але вперше - надихалися природою Колумбії. Самих лише орхідей у цій країні більше 4 тисяч видів.

"Це друга у світі країна за різноманіттям видів рослин. На фестивалі ми представляємо не лише деякі види орхідей, а й частину культури Колумбії", - говорить Маурісіо Діасгранадос, керівник відділу досліджень біорізноманіття.

Відвідувачів зустрічають манекени в національних колумбійський костюмах. І звичний мешканець тамтешніх тропіків - лінивець. А далі - понад 5 з половиною тисяч орхідей.

"Найособливіша квітка для мене - це символ Колумбії - Катлея. Вона має одне з найбільших суцвіть, дуже яскрава. У цієї рослини довга історія. І вона наразі - під загрозою зникнення", - розповідає Маурісіо Діасгранадос, голова відділу досліджень біорізноманіття.

Видів орхідей на планеті так багато, що учені досі не можуть їх перелічити. Щороку відкривають нові. Тим не менш, багатьом рослинам загрожує вимирання.

"На жаль, більше половини видів можуть зникнути. У Колумбії поширена незаконна торгівля орхідеями, це велика проблема. Її складно відстежити. Сади К'ю допомагають країні розробити методи збереження видів, які найчастіше потрапляють на "чорний ринок". Але існує також проблема вирубування лісів і знищення природного довкілля рослин", - зазначив Маурісіо Діасгранадос, голова відділу досліджень біорізноманіття.

У Садах К'ю - одна з найбільших і найстаріших колекцій орхідей у світі. Тут є квіти, яким уже понад 100 років. Ботаніки Королівських садів невтомно досліджують, описують і класифікують ці рослини, зберігають їхнє насіння.

На фестивалі можна буде побачити лише частину колекції. А також скуштувати колумбійської кави, і вночі потанцювати під запальну латину. Двері у квітковий рай будуть відчинені до 10 березня.