Главный цвет 2020 года: какой и как его носить [ Редактировать ]
Вице-президент Международного исследовательского института Pantone, общепризнанного мирового авторитета в области цвета, сообщила, какие оттенки будут в тренде в 2020 году.
По словам Лори Прессман, актуальными станут цвета морской воды и всего, что связано с морем. Именно они станут главным источником вдохновения дизайнеров.
Помимо синих и сине-зеленых тонов, актуальными будут и другие природные оттенки.
"Важны коричневые оттенки в любой гамме, они навеяны засохшими водорослями и корягами. Белый будет варьировать в песчаных оттенках, а черные, как ожидается, станут более глубокими и таинственными, похожими на темные глубины океана", - приводит ее слова издание Footwearnews.com.
Стоит отметить, что главным цветом 2019 года стал коралловый.
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