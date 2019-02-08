Святкування Китайського Нового року у Гонконзі

Тисячі феєрверків осяяли небо Гонконга під час святкування Китайського Нового року.

Помилуватися ними на набережній бухти "Вікторія-харбор" зібралися майже 300 тисяч людей. Яскраве видовище тривало 23 хвилини. За цей час з трьох пришвартованих барж випустили 23 тисячі зарядів.

Вогняні спалахи утворювали в небі цифру "8" - її вважають найщасливішим числом у китайській культурі.