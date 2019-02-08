Новорічний феєрверк у Гонконзі спостерігали 300 тисяч глядачів (відео) [ Редактировать ]
Тисячі феєрверків осяяли небо Гонконга під час святкування Китайського Нового року.
Помилуватися ними на набережній бухти "Вікторія-харбор" зібралися майже 300 тисяч людей. Яскраве видовище тривало 23 хвилини. За цей час з трьох пришвартованих барж випустили 23 тисячі зарядів.
Вогняні спалахи утворювали в небі цифру "8" - її вважають найщасливішим числом у китайській культурі.
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