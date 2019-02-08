Умер актер из фильма "Любовь и голуби" [ Редактировать ]
В Москве умер актер театра и кино Сергей Юрский. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Моссовета.
Ему было 83 года.
Информация о месте и времени прощания и похорон поступит позже.
Сергей Юрский умер от остановки сердца в три часа ночи.
Он был дома - в своей квартире на юго-западе Москвы. Врачи приехали, но спасти не смогли. Юрский известен по ролям в фильмах "Республика ШКИД", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя" и многим другим.
Ранее мы писали о том, что умер актер из сериала "Зачарованные".
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