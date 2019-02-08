У Європарламенті вкотре закликали Москву звільнити українських політв'язнів, а міжнародне співтовариство - посилити тиск на Росію.

Представник України при ЄС Микола Точицький та євродепутати з семи країн написали листи Романові Сущенку та Володимирові Балуху. Сьогодні обидва бранці відзначають дні народження у кремлівських тюрмах.

Акція на підтримку українських політв'язнів саме в ці хвилини розпочинається і в центрі столиці. Про неї докладніше ми розповімо у вечірніх випусках.