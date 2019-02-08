Повінь в Австралії: вода затопила залізницю [ Редактировать ]
Північний схід Австралії два тижні поспіль потерпає від повені. У містечку Нелія, штат Квінсленд, частково затопило залізницю. Камера відеоспостереження зафіксувала, як колія пішла під воду.
Тисячі будинків затоплені, не працюють школи. Подекуди вода сягнула рекордного рівня.
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