Північний схід Австралії два тижні поспіль потерпає від повені. У містечку Нелія, штат Квінсленд, частково затопило залізницю. Камера відеоспостереження зафіксувала, як колія пішла під воду.

Тисячі будинків затоплені, не працюють школи. Подекуди вода сягнула рекордного рівня.