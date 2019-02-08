У Франції від грипу померли 1100 людей [ Редактировать ]
У Франції епідемія грипу. Від жовтня інфекційна хвороба забрала понад 1100 життів - повідомляє Національна агенція громадського здоров'я, підпорядкована Міністерству охорони здоров'я.
Епідемія охопила всі регіони, але ще не досягнула свого піку. Найбільш уразлива група - населення віком за 75. Таких пацієнтів чи не половина від загальної кількості госпіталізованих.
Лікарі радять вакцинуватися і вдаватися до профілактики.
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