У Франції епідемія грипу. Від жовтня інфекційна хвороба забрала понад 1100 життів - повідомляє Національна агенція громадського здоров'я, підпорядкована Міністерству охорони здоров'я.

Епідемія охопила всі регіони, але ще не досягнула свого піку. Найбільш уразлива група - населення віком за 75. Таких пацієнтів чи не половина від загальної кількості госпіталізованих.

Лікарі радять вакцинуватися і вдаватися до профілактики.