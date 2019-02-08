Третій підозрюваний в отруєнні Скрипалів причетний до нападу на болгарського бізнесмена.

Журналісти з групи Bellingcat встановили, що агент ГРУ з документами на ім'я Сергія Федотова в 2015 році в Софії застосував "Новичок" проти відомого місцевого підприємця Еміліана Гебрева.

Чоловіка доправили до лікарні з отруєнням, йому вдалося вижити. Пізніше експертиза підтвердила застосування речовини, яку торік у березні використали в Солсбері проти Сергія Скрипаля та його дочки.

Британська преса пише, що до отруєння загалом причетні п'ятеро росіян. І невдовзі поліція оприлюднить докази.