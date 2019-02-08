Судороги и пена изо рта: известную актрису экстренно госпитализировали [ Редактировать ]
В пятницу, 8 февраля, срочно доставили в госпиталь Санкт-Петербурга советскую и российскую актрису Александру Яковлеву, известную своими ролями в фильмах "Экипаж" и "Чародеи", сообщает newsone.ua.
Ей стало плохо в квартире во время просмотра телевизора.
"У 61-летней актрисы начались судороги, пошла пена изо рта. Прибывшие медики оказали необходимую помощь, сейчас состояние актрисы стабилизировалось", - говорится в сообщении.
Яковлева снималась в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов", "Слезы капали", "Приказано взять живым".
Ранее мы писали о том, что умер актер из фильма "Любовь и голуби".
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