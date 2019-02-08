7 февраля решение об установке табло в метрополитене поддержали 73 из 84 депутатов Киевсовета. Об этом стало известно из сообщения на сайте Киевсовета.

Установкой табло будет заниматься коммунальное предприятие "Киевский метрополитен". Известно, что объем средств для реализации проекта будет известен после подготовки необходимой документации и сметы.

Жители Киева неоднократно обращали внимание власти на то, что необходимо установить табло обратного отчета. В 2015 году было собрано более 10 тысячей подписей, однако проект не смогли осуществить из-за нехватки средств.

Ранее сообщалось, что повышена стоимость проезда в Харьковском метрополитене.