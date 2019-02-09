Национальный отбор "Евровидения" в Украине всегда интересное и феерическое шоу. В 2019 году группа Brunettes Shoot Blondes снова решили попробовать свои силы в конкурсе. Группа была основана в "металлургической столице Украины" городе Кривом Роге в 2010 году и состоит из четырех участников: Андрей Ковалев (вокалист, автор песен), Роман Соболь (барабанщик), Игорь Сидаш (клавиши), Юрий Водолажский (гитара).

Примечательно, что в 2016 году на национальном отборе "Евровидения" группа выступала вместе с Джамалой, тогда ребята прошли в финал и произвели фурор у зрителей.

Brunettes Shoot Blondes в интервью для podrobnosti,ua рассказали, почему снова принимают участие в конкурсе, и что ждут от "Евровидения".

Ребята, многих интересует, почему вы снова решили подать заявку и участвовать в нацотборе "Евровидения"?

Это решение было практически спонтанным. Мы снимали наше новое видео, готовили к нему песню "Houston", и просто в какой-то момент поняли, что это можно показать на отборе. Нам настолько понравилась наша концепция, что мы решили перенести идею для видео на сцену "Евровидения".

Тогда, в 2016 году, вы можно сказать были "изюминкой" нацотбора. Вы прошли в финал вместе с победительницей "Евровидения"- Джамалой. Сейчас она будет за вами наблюдать, но уже в другом амплуа - ставить вам оценку, чего ожидаете?

Джамала - настоящий профессионал, и это не пустые слова. Ее мнение и критика для нас важны. Мы ожидаем объективной оценки исходя из нашего выступления.

Расскажите о своей песне, с которой хотите покорить Европу.

"Houston" - композиция о чувствах. В отношениях случаются сложные этапы, в песне мы поем как раз об этом. Но любовь всегда побеждает, и любые проблемы можно преодолеть, если работать над их решением вместе.

Кто из украинских артистов последних лет, которые представляли Украину, вам больше всего понравился?

Украина всегда достойно выступает на "Евровидении". Но Джамала - самая яркая представительница последних лет. Не все артисты могут вызвать такую бурю эмоций и вообще - заставить так сильно чувствовать то, о чем поют.

На самом деле, восприятие конкурса меняется. Уже нет столько требований к формату, сколько об этом говорят. Яркий пример - победа Сальвадора Собрала. Этот артист просто смог достучаться до аудитории - вот весь его секрет.

Советуетесь ли с кем из артистов, которые уже побывали на "Евровидении"?

Думаем, что все советы мы получим уже на сцене от жюри.

Чего вы боитесь больше всего в национальном отборе "Евровидения"?

Если бояться, то нет смысла участвовать. Мы, конечно, переживаем за отдельные моменты, касательно номера, например. Но мы не боимся, страхи только мешают.

Продолжите фразу "Евровидение" это...

Это хорошая возможность заявить о себе, как дома, так и на международной арене.

Вы следите за своими конкурентами в нацотборе? Кого считаете достойным представить Украину?

В Украине всегда сильные нацотборы, участники серьезно подходят к конкурсу. Пока еще не было полуфиналов, сложно назвать главного конкурента. Песни мы, конечно, все послушали, но многое будет зависеть от выступлений.

Жюри нацотбора "Евровидения" (Данилко, Джамала и Филатов - ред.) достаточно строгие и очень любят прямо критиковать артистов. Готовы ли вы к критике?

Мы уже участвовали в нацотборе, так что критики не боимся. Нам важно услышать любые замечания, чтобы развиваться и двигаться в правильную сторону.

Опишите себя тремя словами, почему зритель должен проголосовать за вас и дать вам возможность представить Украину на "Евровидении" в Израиле?

Три слова, чтобы описать себя? Кажется, мы давно с этим справились))).

Напомним, первый полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение" пройдет 9 февраля.