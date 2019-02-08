Субсидии в Украине: сколько людей получат деньги наличными [ Редактировать ]
С 1 марта более 4 миллионов граждан начнут получать субсидии в наличной. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает "РБК-Украина".
Министр подчеркнул, что субсидии получат те, "кто не обманывает государство".
"Что я хочу сказать по решению проблемы коммунальных тарифов и задолженности по ЖКУ. Все, кто нуждается в субсидиях, их получат. Но получат те, кто не обманывает государство.
Кто пишет реальные доходы в своих декларациях. Таких людей, которые получают субсидии, больше 4 миллионов, которые сегодня получают субсидии и которые начнут получать субсидии в наличной форме с 1 марта", - сообщил Рева.
Ранее мы писали о том, у кого заберут выплаты.
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