Украинских заключенных лишат хлеба [ Редактировать ]
В местах лишения свободы сократят суточную норму хлеба с целью улучшить качество питания заключенных.
С 1 января 2020 года заключенным уменьшат дневную норму хлеба. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, передает УНН.
У заключенных в рационе питания появятся сухофрукты, яйца и молоко. Будет увеличена суточная норма выдачи овощей и сахара.
Для того, чтобы улучшить качество питания в рацион хотят ввести полуфабрикаты: голубцы, пельмени, мясной и рыбный фарш.
Ранее сообщалось, что в Киеве проходит акция поддержки украинских политзаключенных.
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