В местах лишения свободы сократят суточную норму хлеба с целью улучшить качество питания заключенных.

С 1 января 2020 года заключенным уменьшат дневную норму хлеба. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, передает УНН.

У заключенных в рационе питания появятся сухофрукты, яйца и молоко. Будет увеличена суточная норма выдачи овощей и сахара.

Для того, чтобы улучшить качество питания в рацион хотят ввести полуфабрикаты: голубцы, пельмени, мясной и рыбный фарш.

Ранее сообщалось, что в Киеве проходит акция поддержки украинских политзаключенных.