Кандидат в президенты от "Відродження" Виктор Бондарь подписал Декларацию в защиту свободы слова [ Редактировать ]
Глава Партии "Відродження", кандидат в президенты от политсилы Виктор Бондарь поддержал Декларацию в защиту свободы слова во время выборов.
Документ политик подписал в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1". Кроме него, здесь же подписантами стали еще четверо кандидатов в президенты Украины - Юлия Тимошенко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и Александр Шевченко.
Согласно содержанию Декларации, Виктор Бондарь обязался гарантировать свободу слова в Украине и защищать права журналистов, бороться с безнаказанностью за атаки на медиа - как в избирательный период, так и после его завершения.
Декларация в защиту свободы слова разработана Национальным союзом журналистов Украины совместно с экспертами Международной федерации журналистов.
Документ содержит семь пунктов и предусматривает, что претенденты на высший пост в государстве берут на себя добровольные обязательства уважать свободу слова и самовыражения, не оказывать давление на журналистов и СМИ, не использовать силовые органы для преследования журналистов, публично отчитываться о расследовании правонарушений против работников СМИ и тому подобное.
"Я категорический противник любых запретов в отношении СМИ, я считаю, что свободные средства массовой информации - это индикатор демократической страны. Поэтому и сегодня придерживаюсь стандартов, изложенных в этой Декларации. Считаю, что если кому-то из политиков не нравится, что о нем или ней пишут СМИ, или он видит в журналистских материалах клевету, то всегда может отстоять свою позицию в суде. Любое другое вмешательство в работу медиа недопустимо", - заявил Виктор Бондарь.
Он добавил, что информационная политика в Украине и работа медиа может контролироваться государством только в случаях антиукраинской пропаганды и разжигания межнациональной розни.
"Для всего остального в нашем государстве должна гарантироваться свобода слова, право свободно выражать свое мнение, называть вещи своими именами. Журналисты должны иметь все условия для полноценного выполнения своей работы, иметь возможность получать полную информацию о политике любого уровня: от местного депутата до президента. Только в таком случае можно говорить о том, что Украина является демократическим государством. Поэтому я присоединился к Декларации в защиту свободы слова, инициированной НСЖУ, чтобы гарантировать, что права журналистов в нашей стране будут защищены", - сказал Виктор Бондарь.
По данным Национального союза журналистов Украины, на данный момент Декларацию подписали 11 кандидатов в президенты - Виктор Бондарь, Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Дмитрий Добродомов, Ольга Богомолец, Виталий Куприй, Игорь Смешко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Александр Шевченко.
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