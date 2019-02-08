Под Ривне застрелили мужчину, введен план "Сирена" [ Редактировать ]
В Ривненской области неизвестные застрелили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба области.
По данным ведомства, сообщение о смерти от огнестрельного ранения жителя села Старое Село в полицию поступило около 23:30 7 февраля.
"Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что подозрительные звуки услышал сосед, который и обнаружил во дворе 30-летнего владельца хозяйства с огнестрельным ранением без признаков жизни. Установлено, что двое неизвестных на автомобиле BMW-525 иностранной регистрации осуществили выстрел из огнестрельного оружия в 30-летнего жителя села Старое Село, который от полученного ранения погиб", - говорится в сообщении.
В области введен план "Сирена". На задержание злоумышленников ориентирован личный состав территориальных подразделений и пограничной службы.
В убийстве подозреваются двое местных жителей 23 и 30 лет. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили на автодороге возле поселка Томашгород
Начато досудебное расследование. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее мы писали о том, что в США 12-летний школьник застрелил профессионального боксера.
по теме
На Корсике мужчина открыл огонь по прохожим, есть жертвы
В результате стрельбы также пострадал офицер полиции
Стрельба в Николаеве: появились жуткие подробности убийства супружеской пары
Расстрел супружеской пары в Николаеве произошел из-за гражданского иска к должнику
Под Харьковом мужчина расстрелял автобус с пассажирами
Жуткий инцидент произошел вечером 23 января, в результате которого пострадало несколько человек
В Киеве водитель BMW стрелял в прохожего
В Киеве в субботу,19 января, водитель BMW стрелял в прохожего с собакой
В Киеве похитили мужчину: введен план "Перехват"
В последнее время в Киевской области участились случаи похищения взрослых и детей