Джошуа получит рекордный гонорар за бой [ Редактировать ]
Стало известно, сколько заработает чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа за бой с Джарреллом Миллером. Об этом сообщает Boxingnews.
Британский боксер получит за 32 миллиона долларов, это будет самым большим гонораром в карьере Энтони Джошуа. Известно, что за прошлый бой с российским боксером Александром Поветкиным Джошуа заработал 26 миллионов. Первый же титульный бой Джошуа принес ему около двух миллионов долларов.
Энотни Джошуа и Джаррелл Миллер уже договорились о бое. Но официально боксерский поединок пока что не подтвержден. Промоутер Эдди Хирн считает, что Джошуа в бою с Миллером сможет получить новый опыт.
Ранее мы писали о том, что известный боксер жестко избил полицейских.
по теме
Биатлон. Кенмор: расписание гонок седьмого этапа Кубка мира (обновлено)
Мировой биатлон отправляется в заокеанское турне, где в последний раз соревновались спортсмены в 2016 году
Крушение самолета с футболистом: труп распознали
Спасателям удалось достать тело из обломков пропавшего над Ла-Маншем самолета и распознать его
Известный спортсмен захлебнулся во сне и умер
Яни имел в своем активе множество рекордов, в частности в свое время пожал лежа 292.5 кг
Александр Абраменко стал вице-чемпионом мира по фристайлу (видео)
Украинский фристайлист показал класс на чемпионата мира в Юте
Украинский спортсмен стал игроком "Детройт Пистонс"
Состоялся обмен между клубами NBA