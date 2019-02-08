Стало известно, сколько заработает чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа за бой с Джарреллом Миллером. Об этом сообщает Boxingnews.

Британский боксер получит за 32 миллиона долларов, это будет самым большим гонораром в карьере Энтони Джошуа. Известно, что за прошлый бой с российским боксером Александром Поветкиным Джошуа заработал 26 миллионов. Первый же титульный бой Джошуа принес ему около двух миллионов долларов.

Энотни Джошуа и Джаррелл Миллер уже договорились о бое. Но официально боксерский поединок пока что не подтвержден. Промоутер Эдди Хирн считает, что Джошуа в бою с Миллером сможет получить новый опыт.



Ранее мы писали о том, что известный боксер жестко избил полицейских.