В Украине более 15 тысяч мужчин получают социальное пособие [ Редактировать ]
По состоянию на 1 января 2019 года, 15 170 мужчин-родителей получают пособие при рождении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, передает "УНН".
Помощь при рождении может получить только один из родителей или опекунов, который проживает вместе с ребенком. Соцпомощь при рождении дает возможность отнести страховой стаж период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет.
Ранее сообщалось, что пособие по безработице может составить более 7 тысяч.
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