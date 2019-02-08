По состоянию на 1 января 2019 года, 15 170 мужчин-родителей получают пособие при рождении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, передает "УНН".

Помощь при рождении может получить только один из родителей или опекунов, который проживает вместе с ребенком. Соцпомощь при рождении дает возможность отнести страховой стаж период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет.

Ранее сообщалось, что пособие по безработице может составить более 7 тысяч.