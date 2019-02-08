Не выходит на связь: в Киеве пропала школьница [ Редактировать ]
В Киеве ищут Бондаренко Диану Алексеевну. 15-летнюю девочку разыскивает Голосеевское управление Нацполиции. Девочка долгое время не выходит на связь, что заставляет ее близких и родных сильно волноваться.
Школьница 2004 года рождения пропала в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщает Национальная полиция.
Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, лицо круглой формы, глаза серо-голубые, нос прямой, волосы длинные темно-русые.
Была одета в темно-синюю куртку с капюшоном на меху, темно-синюю шапку с двумя белыми полосами и балабоном, черные джинсы, черные сапоги на белой подошве.
Если вы владеете информацией о местонахождении девочки, сообщите на линии "102".
К сожалению, люди нередко пропадают. Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают 17-летнюю девочку.
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