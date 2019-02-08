В Киеве ищут Бондаренко Диану Алексеевну. 15-летнюю девочку разыскивает Голосеевское управление Нацполиции. Девочка долгое время не выходит на связь, что заставляет ее близких и родных сильно волноваться.

Школьница 2004 года рождения пропала в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщает Национальная полиция.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, лицо круглой формы, глаза серо-голубые, нос прямой, волосы длинные темно-русые.

Была одета в темно-синюю куртку с капюшоном на меху, темно-синюю шапку с двумя белыми полосами и балабоном, черные джинсы, черные сапоги на белой подошве.

Если вы владеете информацией о местонахождении девочки, сообщите на линии "102".

К сожалению, люди нередко пропадают. Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают 17-летнюю девочку.