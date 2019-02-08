Каркаде - один из немногих напитков, которые нравятся практически всем. Чтобы оценить кисло-сладкий вкус такого чая, не нужно быть экспертом. Разумеется, полезнее всего каркаде в натуральном виде, но некоторые добавляют к нему сахар, пишет "Сегодня".

Сушеные розовые бутоны можно купить в магазинах китайских чаев. Для заварки нежных цветов следует использовать воду температурой 85-95 градусов. Настаиваться такой чай должен от трех до пяти минут, после чего можно пить полученный бледный ароматный напиток.

Польза и вред каркаде

Гибискус имеет лечебное действие: чай укрепляет стенки кровеносных сосудов, обладает жаропонижающим, спазмолитическим и мочегонным свойствами. Благодаря высокому содержанию витаминов напиток повышает иммунитет.

Считается, что розовый чай приводит в порядок мысли и помогает в борьбе с депрессией. Кроме того, он улучшает состояние кожи, а в сочетании с жасминовым чаем способствует похудению.

Воздержаться от употребления каркаде следует лишь тем, кто страдает от гастрита с повышенной кислотностью или язвенной болезни. Это связано с тем, что каркаде повышает кислотность желудочного сока.

Необходимо также правильно употреблять каркаде. Например, в горячем виде этот напиток повышает кровяное давление, а в холодном - понижает. Поэтому тем, кто страдает от гипертонии или гипотонии, следует внимательно следить за температурой напитка.

Как приготовить каркаде

Существуют разные способы приготовления каркаде. Лепестки можно заваривать кипящей водой и настаивать в течение пяти минут - этот способ приготовления напитка наиболее распространен.

Можно залить каркаде холодной водой, довести до кипения и проварить пару минут - таким образом из цветочных лепестков можно извлечь максимум полезных веществ, но содержание витамина C в напитке существенно снизится. Наконец, существуют способы "холодного" приготовления каркаде. Для этого заварка заливается холодной водой и настаивается в течение пары часов - это сохранит витамины.

В напиток можно добавлять различные пряности: апельсиновые или лимонные корочки, корицу, гвоздику, кардамон, имбирь. Все эти добавки обогащают вкус напитка. В любом случае нельзя готовить каркаде в металлической посуде и держать напиток на огне слишком долго.

Заваривают каркаде только один раз, для приготовления еще одной порции напитка следует взять новые лепестки. Интересно, что "заварку", то есть распаренные лепестки гибискуса, вполне можно есть. Они содержат много пектина и витаминов, благодаря чему очень полезны.

В какие блюда можно добавить каркаде

Настой каркаде используется для приготовления различных блюд, например, коктейлей, безалкогольного заменителя глинтвейна, желе. Ярко-красный напиток придаст приятный оттенок и насыщенный аромат муссам, мороженому, различным десертам. В настое можно вымачивать яблоки, груши и другие фрукты перед их дальнейшей обработкой - это придаст плодам приятный розовый оттенок, привлекательный аромат и освежающий вкус. Сухие лепестки добавляют в супы, варенья, компоты.

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