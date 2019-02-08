Россия приняла решение воздержаться от направления наблюдателей на выборы президента Украины, говорится в заявлении МИД России.

Российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ, приняла решение воздержаться от их направления в Украину

В МИД России считают, что отказ Украины аккредитовать российских наблюдателей - "грубое нарушение международных обязательств в сфере общепринятых электоральных процедур", пишет "Корреспондент".

"Киевские власти, по сути, "вытерли ноги" об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами, - сказано в заявление.

В то же в МИД выразили надежду, что отсутствие наблюдателей России и возможности голосовать на ее территории поставит под сомнение объективность результатов выборов в Украине.

7 февраля в Верховной Раде состоялось заседание, в ходе которого депутаты приняли рад важных решений. В частности, в парламенте приняли поправки в закон о выборах президента Украины.