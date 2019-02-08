В Украину через границу с Польшей пытались ввезти 4, 29 тонны салата, зараженного вредными организмами. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Пограничники обнаружили ядовитый груз на таможенном посту "Тернополь - центральный" в среду, 6 февраля. Государственные фитосанитарные инспекторы заметили в растениях западный цветочный трипс - один из опаснейших видов вредителей цветов и переносчиков вирусов. Зараженный груз, который привезли в Польшу из Нидерландов, был возвращен обратно.

В Госпродпотребслужбе отметили, что в Польшу будет отправлена нотификация о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Ранее мы писали, что Порошенко отдаст приказ Госпогранслужбе не пропускать россиян.