В Украину пытались ввезти тонны ядовитого салата [ Редактировать ]
В Украину через границу с Польшей пытались ввезти 4, 29 тонны салата, зараженного вредными организмами. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Пограничники обнаружили ядовитый груз на таможенном посту "Тернополь - центральный" в среду, 6 февраля. Государственные фитосанитарные инспекторы заметили в растениях западный цветочный трипс - один из опаснейших видов вредителей цветов и переносчиков вирусов. Зараженный груз, который привезли в Польшу из Нидерландов, был возвращен обратно.
В Госпродпотребслужбе отметили, что в Польшу будет отправлена нотификация о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.
Ранее мы писали, что Порошенко отдаст приказ Госпогранслужбе не пропускать россиян.
по теме
Не помыл яблоко: украинец заразился опасной инфекцией
В Ивано-Франковской области зарегистрирован первый случай в 2019 году лептоспироза
Кому опасно есть сыр
Польза сыра велика, но в некоторых случаях он может нанести и вред
Куриные крылышки в духовке: как приготовить
Острые куриные крылышки - любимое блюдо голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон
Какой напиток помогает бороться с депрессией
Это один из немногих напитков, которые нравятся практически всем
Судороги и пена изо рта: известную актрису экстренно госпитализировали
В пятницу, 8 февраля, срочно доставили в госпиталь Санкт-Петербурга советскую и российскую актрису